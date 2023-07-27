Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ атаковала Хмельницкую область "Кинжалами": последствия вражеского удара arrow

РФ атаковала Хмельницкую область "Кинжалами": последствия вражеского удара

27 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ атаковала Хмельнитчину 26 июля
Пуски ракеты "Калибр". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером 26 июля в Хмельницком прогремели мощные взрывы. Россия в очередной раз прибегла к массовому удару по Украине.

О ситуации в области в Telegram рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Читайте также:

РФ атаковала Хмельнитчину

Хмельницкая область 26 июля оказалась под массированным ударом врага.

По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате сбития ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

"Обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Повреждено авто", — написал Сергей Тюрин.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Ранее стало известно о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две враждебные цели.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз