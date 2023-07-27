РФ атаковала Хмельнитчину 26 июля

Пуски ракеты "Калибр". Фото: Google

Вечером 26 июля в Хмельницком прогремели мощные взрывы. Россия в очередной раз прибегла к массовому удару по Украине.

О ситуации в области в Telegram рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

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Хмельницкая область 26 июля оказалась под массированным ударом врага.

По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате сбития ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

"Обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Повреждено авто", — написал Сергей Тюрин.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Ранее стало известно о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две враждебные цели.