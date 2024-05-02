РФ лишилася без тисячі окупантів та десятки одиниць техніки — зведення Генштабу

Олександр Сирський. Фото: Telegram

Розпочалася 799 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулий день на полі бою відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог продовжує наступати на сімох напрямках фронту, найбільше — на Авдіївському.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.

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Обстріли РФ по Україні

Загалом, РФ завдала п'ять ракетних та 63 авіаційні удари, а також здійснила 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Зокрема, під авіаційними ударами були населені пункти Харківської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

У той же час під артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Атаки ЗСУ по окупантах

Своєю чергою Сили оборони протистоять ворогу, завдаючи йому непоправних втрат.

Так, за минулу добу авіація та ракетні підрозділи Сил оборони завдали ураження по одному пункту управління, одній наземній станції управління БпЛА та по вісьми районах зосередження особового складу противника.

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив дев'ять безуспішних атак на позиції наших військ.

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Втрати армії РФ у війні

особового складу — близько 470870 (+1030) осіб;

танків — 7332 (+20) одиниць;

бойових броньованих машин — 14096 (+29) одиниць;

артилерійських систем — 12044 (+20) одиниці;

РСЗВ — 1053 (+2) одиниці;

засобів ППО — 784 (+4) одиниць;

літаків — 348 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23) одиниць;

крилатих ракет — 2126 (+2) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) одиниць;

спеціальної техніки — 1988 (+8) одиниць.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, російські війська можуть почати наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часового Яру.

Раніше в ISW писали, що російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано.