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РФ осталась без тысячи оккупантов и десятки единиц техники — сводка Генштаба

2 мая 2024 07:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ осталась без тысячи оккупантов и десятки единиц техники — сводка Генштаба
Александр Сырский. Фото: Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начались 799 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. За прошедший день на поле боя произошло 121 боевое столкновение. Враг продолжает наступать на семи направлениях фронта, больше всего — на Авдеевском.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

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В целом РФ нанесла пять ракетных и 63 авиационных удара, а также осуществила 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

В частности под авиационными ударами были населенные пункты Харьковской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время, под артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Атаки ВСУ по оккупантам

В свою очередь Силы обороны противостоят врагу, нанося ему непоправимые потери.

Так, за минувшие сутки авиация и ракетные подразделения Сил обороны нанесли поражение по одному пункту управления, одной наземной станции управления БпЛА и по восьми районам сосредоточения личного состава противника.

Где наступают россияне
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 атаки.

На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил девять безуспешных атак на позиции наших войск.

Ситуация на фронте
Скриншот
Ситуация на поле боя
Скриншот

 

Утраты армии РФ в войне

  • личного состава — около 470870 (+1030) человек;
  • танков — 7332 (+20) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14096 (+29) единиц;
  • артиллерийских систем — 12044 (+20) единицы;
  • РСЗО — 1053 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 784 (+4) единиц;
  • самолетов — 348 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9561 (+23) единиц;
  • крылатых ракет — 2126 (+2) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49) единиц;
  • специальной техники — 1988 (+8) единиц.
Утраты армии РФ в войне
Потери РФ. Фото: Генштаб

 

Напомним, российские войска могут начать наступление севернее Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Временного Яра.

Ранее в ISW писали, что российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано.

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