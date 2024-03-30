Російський Ту-95МС з ракетами Х-101. Ілюстративне фото: fishki.net

Росіяни модернізували свою крилату ракету повітряного базування Х-101, збільшивши її бойову частину до 800 кг. Відтак зброя стала ще потужнішою та має більш уразливий ефект проти людей.

Про це повідомляє Defense Express.

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У Росії оснастили ракету Х-101 бойовою частиною вагою 800 кг, що вдвічі більше за попереднє оснащення. При цьому конструктори вирішили розмістити дві окремі бойові частини на ракеті. За даними видання, про це стало відомо після чергової атаки РФ по Україні 29 березня, коли сили ППО збили повітряну ціль цього зразка.

"Друга бойова частина має готові уражаючи елементи кубічної форми. З боку Defense Express додамо: зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний уражаючий ефект проти людей", — вказали у виданні.

Бойова частина Х-101. Фото: Defense Express

Росіяни додали до звичайної осколково-фугасної бойової частини ще одну. Це стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака. Однак це повпливало на дальність польоту ракети з 5500 км до приблизних 2250 км.

У Defense Express зазначають, що для українців це не має жодного значення, тому що навіть у випадку пуску Х-101 із дальніх регіонів РФ по Заходу України, в ракети все одно ще залишиться близько 500-700 км для додаткових маневрувань.

Нагадаємо, 29 березня російські війська обстріляла Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Під прицілом ворога опинилася і Дніпропетровщина. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Також ми писали, що Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС та постраждав енергетик.