РФ модернизировала ракету X-101, она стала более опасной, — Defense Express

Российский Ту-95МС с ракетами Х-101. Иллюстративное фото: fishki.net

Россияне модернизировали свою крылатую ракету воздушного базирования Х-101, увеличив ее боевую часть до 800 кг. Следовательно, оружие стало еще мощнее и имеет более уязвимый эффект против людей.

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте также:

Как россияне модернизировали крылатую ракету Х-101

В России оснастили ракету Х-101 боевой частью весом 800 кг, что вдвое больше предыдущего оснащения. При этом конструкторы решили разместить две отдельные боевые части на ракете. По данным издания, об этом стало известно после очередной атаки РФ по Украине 29 марта, когда силы ПВО сбили воздушную цель этого образца.

"Вторая боевая часть имеет готовые поражающие элементы кубической формы. Со стороны Defense Express добавим: обычно такие элементы используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям обладают значительным впечатляющим эффектом против людей", — указали в издании.

Боевая часть Х-101. Фото: Defense Express

Россияне добавили в обычную осколочно-фугасную боевую часть еще одну. Это стало возможным благодаря уменьшению размера топливного бака. Однако это повлияло на дальность полета ракеты с 5500 км до 2250 км.

В Defense Express отмечают, что для украинцев это не имеет никакого значения, потому что даже в случае пуска Х-101 из дальних регионов РФ по Западу Украины, у ракеты все равно еще останется около 500-700 км для дополнительных маневров.

Напомним, 29 марта российские войска обстреляли Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Под прицелом врага оказалась и Днепропетровщина. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, есть также раненые.

Также мы писали, что Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование ТЭС и пострадал энергетик.