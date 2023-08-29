РФ могла затопити декілька суден біля Кримського моста: супутникові знімки

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Російські окупанти могли затопити шість суден біля Кримського мосту. Ймовірно, загарбники зробили це для так званої "оборонної відповіді" на атаки морських дронів.

Про це повідомляє Sky News.

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Затоплення російських суден

На супутникових знімках, які зроблені 19 серпня, у воді на південь від Кримського мосту не видно жодних об'єктів, однак 21 числа було зафіксовано два судна.

Наступного дня, а саме 22 серпня, на поверхні води з'явилося ще одне судно. Після цього 26 серпня зафіксували шість об'єктів у тих самих місцях, довжиною близько 30 метрів, але темнішого кольору. Експерти вважають, що РФ затопила свої судна.

Супутниковий знімок 19 серпня. Фото: Sky News

Супутниковий знімок 21 серпня. Фото: Sky News

Супутниковий знімок 22 серпня. Фото: Sky News

Супутниковий знімок 26 серпня. Фото: Sky News

Аналітик з питань безпеки і оборони Майкл Кларк наголосив, що використання блок-кораблів — суден, які затоплені у стратегічному місці для створення фізичного бар'єра, — є дуже поширеною оборонною стратегією. За його словами, РФ використала її вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це велика територія, тому вам потрібно мати серію кораблів, а потім якийсь бар'єр між ними, це можуть бути ланцюги або сталеві сітки, щоб зупинити будь-що, що може проникнути", — сказав він.

Кларк вважає, що це, мабуть, найкращий спосіб для Росії запобігти атакам морських безпілотників.

"Українці розробили нову розумну технологію, а Росія реагує 200-річною стратегією потоплення кораблів, це стара відповідь на нову загрозу", — додав він.

Нагадаємо, у Криму російські окупанти затвердили наказ щодо мобілізації всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових структур.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.