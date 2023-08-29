РФ могла затопить несколько судов возле Крымского моста: спутниковые снимки

Крымский мост. Фото: росСМИ

Российские оккупанты могли затопить шесть судов возле Крымского моста. Вероятно, захватчики сделали это для так называемого "оборонительного ответа" на атаки морских дронов.

Об этом сообщает Sky News.

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На спутниковых снимках, сделанных 19 августа, в воде к югу от Крымского моста не видно никаких объектов, однако 21 числа было зафиксировано два судна.

На следующий день, а именно 22 августа, на поверхности воды появилось еще одно судно. После этого 26 августа зафиксировали шесть объектов в тех же местах, длиной около 30 метров, но более темного цвета. Эксперты считают, что РФ затопила свои судна.

Спутниковый снимок 19 августа. Фото: Sky News

Спутниковый снимок 21 августа. Фото: Sky News

Спутниковый снимок 22 августа. Фото: Sky News

Спутниковый снимок 26 августа. Фото: Sky News

Аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк подчеркнул, что использование блок-кораблей — судов, которые затоплены в стратегическом месте для создания физического барьера, — очень распространенная оборонная стратегия. По его словам, РФ использовала ее впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Это большая территория, поэтому вам нужно иметь серию кораблей, а затем какой-то барьер между ними, это могут быть цепи или стальные сетки, чтобы остановить что-либо, что может проникнуть", — сказал он.

Кларк считает, что это, вероятно, лучший способ для России предотвратить атаки морских беспилотников.

"Украинцы разработали новую умную технологию, а Россия реагирует 200-летней стратегией потопления кораблей, это старый ответ на новую угрозу", — добавил он.

Напомним, в Крыму российские оккупанты утвердили приказ о мобилизации всех бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых структур.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.