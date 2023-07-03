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РФ намагається якнайшвидше знайти персонал в окупаційні органи поліції на ТОТ

3 липня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ намагається якнайшвидше знайти персонал в окупаційні органи поліції на ТОТ
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кремль пришвидшує комплектування вакантних посад в окупаційних структурних підрозділах органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Такі дії ворога спостерігаються в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

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"Причина такого поспіху — необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях в межах "Єдиного дня голосування" у вересні", — повідомила Маляр.

Вона наголосила, що проведення противником так званих виборів на тимчасово окупованих територіях — це порушення норм міжнародного права. За її словами, результати "голосування" не означатимуть нічого.

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Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, кількість російських військових у Мелітополі уже перевищує число цивільних, які залишаються в окупованому місті. Колаборанти намагаються загнати мирних жителів у "добровольчі" військові структури.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.

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