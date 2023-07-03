РФ пытается как можно быстрее найти персонал в оккупационные органы полиции на ВОТ

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Кремль ускоряет комплектование вакантных должностей в оккупационных структурных подразделениях органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. Подобные действия врага наблюдаются в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Причина такой спешки — необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях в рамках "Единого дня голосования" в сентябре", — сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что проведение противником так называемых выборов на временно оккупированных территориях — это нарушение норм международного права. По ее словам, результаты "голосования" не будут означать ничего.

Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, количество российских военных в Мелитополе уже превышает число гражданских, остающихся в оккупированном городе. Коллаборанты пытаются загнать мирных жителей в "добровольческие" военные структуры.

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