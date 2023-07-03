Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ пытается как можно быстрее найти персонал в оккупационные органы полиции на ВОТ arrow

РФ пытается как можно быстрее найти персонал в оккупационные органы полиции на ВОТ

3 июля 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ пытается как можно быстрее найти персонал в оккупационные органы полиции на ВОТ
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кремль ускоряет комплектование вакантных должностей в оккупационных структурных подразделениях органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. Подобные действия врага наблюдаются в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Почему РФ активно ищет работников в оккупационные органы полиции

"Причина такой спешки — необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях в рамках "Единого дня голосования" в сентябре", — сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что проведение противником так называемых выборов на временно оккупированных территориях — это нарушение норм международного права. По ее словам, результаты "голосования" не будут означать ничего.

Пост
Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, количество российских военных в Мелитополе уже превышает число гражданских, остающихся в оккупированном городе. Коллаборанты пытаются загнать мирных жителей в "добровольческие" военные структуры.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе усилились репрессии. Проверяют абсолютно всех, независимо от возраста и пола.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз