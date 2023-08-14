РФ наращивает выпуск "Ланцетов": в разведке указали, почему они являются серьезной проблемой

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Фото: АрмияInform

В осенне-зимний период Украине нужно готовиться к новым обстрелам и атакам на критическую инфраструктуру. Россияне создают новые беспилотники, несущие угрозу.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Россияне готовят новые атаки

"Россияне накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории нашего государства. Поэтому нам тоже нужно готовиться и усиливать защиту наших городов и общин. Собственно, мы это и делаем", — рассказал Сцибицкий.

Скибицкий отметил, что, используя ракетное вооружение и дроны-камикадзе дальнего радиуса действия, захватчики снова попытаются загнать Украину в блекаут.

"Ланцеты" создают проблемы

""Ланцеты" — это боевые беспилотники, которые предназначены для поражения наших систем ПВО, артиллерии и других видов оружия на фронте. Эти дроны действительно являются проблемой для нашей армии, но мы пытаемся найти эффективную защиту от них", — отметил генерал.

Также Скибицкий рассказал, что FPV-дроны доказали свою эффективность на поле боя. Генерал объяснил, что это дешевое и эффективное оружие. Кроме того, и Украина, и Россия работают над системной подготовкой операторов.

Ранее мы сообщали, что началась масштабная подготовка 10 тысяч операторов БпЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Напомним, Российская Федерация перешла от воздушного снабжения дронов из Ирана к морским путям. Через Каспийское море Россия пытается получить выход на азиатские рынки и обходить санкции.