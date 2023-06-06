Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ПВО сказали, какое оружие лучше сбивает вражеские "Шахеды" arrow

В ПВО сказали, какое оружие лучше сбивает вражеские "Шахеды"

6 июня 2023 10:29
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
В ПВО назвали лучшее оружие для сбития российских дронов
Иранский дрон "Шахед 136" в полете. Фото: Wikipedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские дроны иранского происхождения типа "Шахед" в последнее время активно запускаются по украинской территории. Однако Силы противовоздушной обороны располагают рядом огневых средств, которые способны эффективно противодействовать этим опасным летательным аппаратам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:
Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

"Если летят дроны, то их пытаются уничтожить менее затратными средствами", — сказал Игнат.

По его словам, для этих целей используются так называемые мобильные огневые группы с крупнокалиберным автоматическим оружием, ПЗРК.

Кроме того, в ход идут немецкие ЗРК "Гепард", которые являются чрезвычайно эффективными.

Но, как отметил Игнат, у них есть один недостаток — короткая дистанция действия в 5 километров так же, как у ПЗРК.

По словам Игната, "Гепард" сбивает вражеские дроны "на ура": выпускает очередь из 8 снарядов в цель.

"Поэтому их как оружие "последней надежды" будут ставить непосредственно на самих объектах", — поделился военный.

При этом он добавил, что если не будет в наличии других средств поражения, то будут привлекаться к уничтожению враждебных целей и старые советские ЗРК С-300 и "Буки", С-135.

Я враг атакует Украину

В эту ночь силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

"6 июня 2023 года, в период с 00.30 по 04.00 ч. российские кафиры нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно - из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 г. противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.

В Деснянском районе рядом с детской поликлиникой из-за закрытого бомбоубежища от обломков сбитой российской ракеты погибли три человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас