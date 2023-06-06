В ПВО назвали лучшее оружие для сбития российских дронов

Иранский дрон "Шахед 136" в полете. Фото: Wikipedia commons

Российские дроны иранского происхождения типа "Шахед" в последнее время активно запускаются по украинской территории. Однако Силы противовоздушной обороны располагают рядом огневых средств, которые способны эффективно противодействовать этим опасным летательным аппаратам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

"Если летят дроны, то их пытаются уничтожить менее затратными средствами", — сказал Игнат.

По его словам, для этих целей используются так называемые мобильные огневые группы с крупнокалиберным автоматическим оружием, ПЗРК.

Кроме того, в ход идут немецкие ЗРК "Гепард", которые являются чрезвычайно эффективными.

Но, как отметил Игнат, у них есть один недостаток — короткая дистанция действия в 5 километров так же, как у ПЗРК.

По словам Игната, "Гепард" сбивает вражеские дроны "на ура": выпускает очередь из 8 снарядов в цель.

"Поэтому их как оружие "последней надежды" будут ставить непосредственно на самих объектах", — поделился военный.

При этом он добавил, что если не будет в наличии других средств поражения, то будут привлекаться к уничтожению враждебных целей и старые советские ЗРК С-300 и "Буки", С-135.

Я враг атакует Украину

В эту ночь силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

"6 июня 2023 года, в период с 00.30 по 04.00 ч. российские кафиры нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно - из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 г. противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.

В Деснянском районе рядом с детской поликлиникой из-за закрытого бомбоубежища от обломков сбитой российской ракеты погибли три человека.