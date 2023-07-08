РФ не має резервів для утримання Бахмута: звіт британської розвідки

Російські окупанти. Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA

Росія, мабуть, має обмежені запасні сили, які вона може мобілізувати для підтримки контролю над Бахмутом. Після періоду затишшя у червні, останній тиждень знову перетворив Бахмут на епіцентр одних із найжорстокіших зіткнень на лінії фронту.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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"Збройні сили України досягли сталого прогресу як на півночі, так і на півдні міста, яке знаходиться під контролем Росії. Ймовірно, російські військові стикаються з низьким бойовим духом, поєднанням неузгоджених підрозділів та обмеженістю у виявленні та нейтралізації української артилерії", — стверджують у розвідці.

Також розвідка вказує на те, що керівництво Росії, найімовірніше, вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який сприймається як символічно значуще досягнення Росії за минулі 12 місяців.

Однак є велика ймовірність, що в Росії залишилася незначна кількість резервних військ, які могли б бути залучені в цій галузі.

Нагадаємо, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.

Також ми повідомляли, що снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямі знищив ворожого коригувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.