Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ не має резервів для утримання Бахмута: звіт британської розвідки arrow

РФ не має резервів для утримання Бахмута: звіт британської розвідки

8 липня 2023 11:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ не має резервів для утримання Бахмута: звіт британської розвідки
Російські окупанти. Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія, мабуть, має обмежені запасні сили, які вона може мобілізувати для підтримки контролю над Бахмутом. Після періоду затишшя у червні, останній тиждень знову перетворив Бахмут на епіцентр одних із найжорстокіших зіткнень на лінії фронту.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Читайте також:

Який потенціал РФ та ЗСУ у Бахмуті

"Збройні сили України досягли сталого прогресу як на півночі, так і на півдні міста, яке знаходиться під контролем Росії. Ймовірно, російські військові стикаються з низьким бойовим духом, поєднанням неузгоджених підрозділів та обмеженістю у виявленні та нейтралізації української артилерії", стверджують у розвідці.

Також розвідка вказує на те, що керівництво Росії, найімовірніше, вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який сприймається як символічно значуще досягнення Росії за минулі 12 місяців.

Однак є велика ймовірність, що в Росії залишилася незначна кількість резервних військ, які могли б бути залучені в цій галузі.

Нагадаємо, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.

Також ми повідомляли, що снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямі знищив ворожого коригувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз