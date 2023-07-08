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У РФ нет резервов для удержания Бахмута: отчет британской разведки

8 июля 2023 11:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
У РФ нет резервов для удержания Бахмута: отчет британской разведки
Российские оккупанты. Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия, по-видимому, обладает ограниченными запасными силами, которые она может мобилизовать для поддержания контроля над Бахмутом. После периода затишья в июне, последняя неделя снова превратила Бахмут в эпицентр одних из самых жестоких столкновений на линии фронта.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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"Вооруженные силы Украины достигли устойчивого прогресса как на севере, так и на юге города, который находится под контролем России. Вероятно, российские военные сталкиваются с низким боевым духом, сочетанием несогласованных подразделений и ограниченностью в обнаружении и нейтрализации украинской артиллерии", — утверждают в разведке.

Также разведка указывает на то, что руководство России, скорее всего, считает политически неприемлемым уступить Бахмут, который воспринимается как символически значимое достижение России за прошедшие 12 месяцев.

Однако есть большая вероятность, что у России осталось незначительное количество резервных войск, которые могли бы быть задействованы в данной области.

Напомним, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.

Также мы сообщали, что снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.

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