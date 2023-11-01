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РФ обстріляла центр Херсона, загинула людина, — ОВА

1 листопада 2023 11:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ обстріляла центр Херсона, загинула людина, — ОВА
Наслідки удару по Херсону. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні, 1 листопада, російські військові вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки на місто загинула людина, ще двоє — поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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"Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє поранені. Знову довкола апокаліптична картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите", — написав він.

За словами Прокудіна, обстріли тривають з усіх видів зброї, що мають росіяни. 

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.

Також під час нічної атаки РФ безпілотниками на Кіровоградщині працювала ППО. Уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.

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