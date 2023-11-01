РФ обстріляла центр Херсона, загинула людина, — ОВА
Сьогодні, 1 листопада, російські військові вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки на місто загинула людина, ще двоє — поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Удар по Херсону
"Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє — поранені. Знову довкола апокаліптична картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите", — написав він.
За словами Прокудіна, обстріли тривають з усіх видів зброї, що мають росіяни.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.
Також під час нічної атаки РФ безпілотниками на Кіровоградщині працювала ППО. Уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.
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