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РФ розікрала гроші на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною, — ЦНС

28 серпня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ розікрала гроші на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною, — ЦНС
Оборонні споруди. Фото: Центр національного спротиву
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На територіях Росії, що межують з Україною, виявлено невідповідності у використанні фондів, призначених для будівництва оборонних споруд. Деякі з цих споруд мають вигляд "пірамід", і їхня реальна ефективність викликає сумніви.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Що відомо про будівництво оборонних споруд

Повідомляється, що відповідальним за створення оборонних споруд у Бєлгородській області є губернатор В'ячеслав Гладков. За даними місцевих жителів, кошти на ці цілі були витрачені в розмірі 10 млрд рублів, при цьому можливе завищення вартості більш ніж на 5 млрд рублів.

Варто зазначити, що минулого року стало відомо про будівництво протитанкових загороджень у Бєлгородській області, аналогічні тим, що знаходяться на окупованій території Донбасу. Також російська влада активізувала будівництво укріплених оборонних ліній у Курській області.

лінія оборони Росії
Оборонні споруди. Фото: ЦНС
лінія оборони Росії
Оборонні споруди. Фото: ЦНС

Нагадаємо, що за 9 місяців ворог збудував багато ліній оборони та фортифікаційних споруд, яких могла не бачити навіть історія воєн. На деяких напрямках кількість таких ліній може досягати п'яти, і цю оборону справді дуже складно продавити.

Також ми повідомляли, що Міноборони РФ карає молодших офіцерів та солдатів російського підрозділу за їхні скарги щодо неуважності старших командирів до проблем на фронті. Російські міліблогери були обурені через ці новини, тому вони набули широкого розголосу в інформаційному просторі РФ.

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