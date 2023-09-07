РФ в очередной раз обстреляла Украину: утренняя сводка Генштаба
Начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БПЛА "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об ударах РФ по Украине
Россия продолжает терроризировать мирное население, игнорируя законы и обычаи войны. В результате обстрелов врага есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.
"За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", — добавили в утренней сводке Генштаба.
Напомним, что в Одесской области ночью, 7 сентября, были слышны сильные взрывы. В регионе в результате возможной атаки вражескими БпЛА была объявлена воздушная тревога. Также есть вероятность, что цели врага пыталась сбить наша ПВО.
Также мы писали, что мощные взрывы прогремели в Сумах ночью, 7 сентября. РФ снова пытается нанести удар по Украине, в области объявлена воздушная тревога, есть ракетная опасность.
Добавим, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.