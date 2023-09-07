РФ в очередной раз обстреляла Украину: утренняя сводка Генштаба

"Грады" стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БПЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Россия продолжает терроризировать мирное население, игнорируя законы и обычаи войны. В результате обстрелов врага есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

"За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", — добавили в утренней сводке Генштаба.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Техника ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный стреляет по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в Одесской области ночью, 7 сентября, были слышны сильные взрывы. В регионе в результате возможной атаки вражескими БпЛА была объявлена воздушная тревога. Также есть вероятность, что цели врага пыталась сбить наша ПВО.

Также мы писали, что мощные взрывы прогремели в Сумах ночью, 7 сентября. РФ снова пытается нанести удар по Украине, в области объявлена воздушная тревога, есть ракетная опасность.

Добавим, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.