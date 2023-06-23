РФ запустила по одному из аэродромов Украины 13 ракет, — Воздушные силы

Военный самолет РФ с ракетами Ту-95МС. Фото росСМИ

В ночь на 23 июня, в небе над Хмельницкой областью, военные силы России выпустили 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 на местный военный аэродром. Несмотря на агрессивные действия, оборонительные системы Украины успешно отражали атаку, уничтожив все вражеские ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

РФ запустила 13 ракет по аэродрому

В сообщении говорится, что старт ракет произошел из Каспийского моря, около полуночи, в условиях низкой видимости.

Несмотря на ночное время и выбранную тактику, противник не смог обойти бдительность украинских военных. Силами ПВО были сбиты все цели, причем большинство из них были уничтожены прямо в небе над Хмельницкой областью.

В дополнение к уничтожению крылатых ракет, украинская сторона также сообщила об успешном уничтожении вражеского БпЛА, который был задействован для разведки. Тип этого дрона до сих пор не установлен, однако его использование подчеркивает интенсивность и серьезность ситуации.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что ночью 23 июня Украину охватила масштабная воздушная тревога. Также прогремели взрывы в Хмельницкой и Тернопольской областях.

Также мы писали, что в Украине 23 июня продолжается масштабная воздушная тревога. Также раздаются взрывы в Херсоне.

Добавим, что в четверг, 22 июня, российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.