РФ знову обстріляла Херсонську область: пошкоджено 20 будинків

Російські солдати ведуть обстріл по Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська завдали чергового авіаційного удару по українській території. Зокрема, від керованих авіаційних бомб постраждало місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє очільник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

Читайте також:

Росія обстріляла Херсонщину

Зазначається, що окупанти на місто Борислав скинули керовані авіаційні бомби, які були спрямовані на житлові квартали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено майже 20 будинків, а також територія одного із приватних підприємств у місті.

За попередньою інформацією двоє людей отримали поранення, їх доставили в лікарню для надання першої меддопомоги.

Херсонщина зазнала чергового російського обстрілу. Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом попередніх 24 годин противник здійснив 28 атак на Херсонську область. При цьому ворог запустив 176 снарядів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракетні системи "Град", безпілотні літальні апарати та авіацію.

Додамо, півробітники Служби безпеки України викрили та затримали місцевого жителя у місті Херсон, підозрюваного у співпраці з ворогом під час його тимчасової окупації Росією. Ця людина, за даними СБУ, добровільно підтримувала російських окупантів, допомагаючи їм проводити арешти та тортури учасників руху опору.