Росіяни вбили мирного жителя Херсонської області, — Прокудін

Наслідки одного із обстрілів Херсонської області. Фото: Scanpix

У понеділок, близько 10:00, росіяни знову обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, російські війська снарядами потрапили до одного з підприємств. Через ворожі удари загинув 55-річний охоронець, який якраз був на робочій посаді.

Пост Олександра Прокудіна про обстріл Херсонської області. Фото: скріншот

Варто зазначити, що протягом попередніх 24 годин противник здійснив 28 атак на Херсонську область. При цьому ворог запустив 176 снарядів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракетні системи "Град", безпілотні літальні апарати та авіацію.

Російські військові обстріляли житлові райони населених пунктів у регіоні, а також завдали шкоди території та будівлям заводу та комунального підприємства у районі Берислав.

Нагадаємо, що 2 червня двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому приніс один із дітей.

Додамо, що внаслідок вибуху в населеному пункті Загорянівка Херсонської області 13-річна дівчинка зазнала осколкових поразок кінцівок. А 10-річний хлопчик має поранення живота.