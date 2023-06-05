РФ снова обстреляла Херсонскую область: повреждены 20 домов

Российские солдаты ведут обстрелы по Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска нанесли очередной авиационный удар по украинской территории. В частности, от управляемых авиационных бомб пострадал город Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.

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Отмечается, что оккупанты на город Борислав сбросили управляемые авиационные бомбы, направленные на жилые кварталы.

В результате обстрела повреждено почти 20 домов, а также территория одного из частных предприятий в городе.

По предварительной информации, два человека получили ранения, их доставили в больницу для оказания первой медпомощи.

Херсонщина подверглась очередному российскому обстрелу. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в течение предыдущих 24 часов противник совершил 28 атак на Херсонскую область . При этом враг запустил 176 снарядов из разных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракетные системы "Град", беспилотные летательные аппараты и авиацию.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали местного жителя в городе Херсон, подозреваемого в сотрудничестве с врагом во время его временной оккупации Россией. Этот человек, по данным СБУ, добровольно поддерживал российских оккупантов, помогая им проводить аресты и пытки участников сопротивления.