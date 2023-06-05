РФ снова обстреляла Херсонскую область: повреждены 20 домов
Российские оккупационные войска нанесли очередной авиационный удар по украинской территории. В частности, от управляемых авиационных бомб пострадал город Берислав Херсонской области.
Об этом сообщает глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.
Россия обстреляла Херсонщину
Отмечается, что оккупанты на город Борислав сбросили управляемые авиационные бомбы, направленные на жилые кварталы.
В результате обстрела повреждено почти 20 домов, а также территория одного из частных предприятий в городе.
По предварительной информации, два человека получили ранения, их доставили в больницу для оказания первой медпомощи.
Напомним, ранее мы писали, что в течение предыдущих 24 часов противник совершил 28 атак на Херсонскую область . При этом враг запустил 176 снарядов из разных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракетные системы "Град", беспилотные летательные аппараты и авиацию.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали местного жителя в городе Херсон, подозреваемого в сотрудничестве с врагом во время его временной оккупации Россией. Этот человек, по данным СБУ, добровольно поддерживал российских оккупантов, помогая им проводить аресты и пытки участников сопротивления.