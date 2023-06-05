За добу окупанти випустили 176 снарядів по Херсонщині, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін

Протягом попередніх 24 годин противник здійснив 28 атак на Херсонську область . При цьому ворог запустив 176 снарядів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракетні системи "Град", безпілотні літальні апарати та авіацію.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонської області

За словами Прокудіна, російські військові обстріляли житлові райони населених пунктів у регіоні, а також завдали шкоди території та будинкам заводу та комунального підприємства в районі Берислав.

Внаслідок активності противника на території Херсонської області двоє людей було поранено.

Нагадаємо, що 2 червня двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому приніс один із дітей.

Додамо, що внаслідок вибуху в населеному пункті Загорянівка Херсонської області 13-річна дівчинка зазнала осколкових поразок кінцівок. А 10-річний хлопчик має поранення живота.