За добу окупанти випустили 176 снарядів по Херсонщині, — Прокудін
Протягом попередніх 24 годин противник здійснив 28 атак на Херсонську область . При цьому ворог запустив 176 снарядів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракетні системи "Град", безпілотні літальні апарати та авіацію.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонської області
За словами Прокудіна, російські військові обстріляли житлові райони населених пунктів у регіоні, а також завдали шкоди території та будинкам заводу та комунального підприємства в районі Берислав.
Внаслідок активності противника на території Херсонської області двоє людей було поранено.
Нагадаємо, що 2 червня двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому приніс один із дітей.
Додамо, що внаслідок вибуху в населеному пункті Загорянівка Херсонської області 13-річна дівчинка зазнала осколкових поразок кінцівок. А 10-річний хлопчик має поранення живота.