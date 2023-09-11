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Rheinmetall передасть Україні ще 40 БМП Marder

11 вересня 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Rheinmetall передасть Україні ще 40 БМП Marder
БМП Marder. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Федеральний уряд Німеччини доручив Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових броньованих машин Marder.  Замовлення було розміщено в серпні 2023 року, його вартість становить кілька десятків мільйонів євро. 

Про це повідомляє Rheinmetall.

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"Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80. 

Надані бронетранспортери — це відремонтовані Marder 1A3, які Rheinmetall раніше придбала зі складів Бундесверу. 

Характеристика БМП Marder 1A3
Характеристика БМП Marder 1A3. Фото: Military media center

Нагадаємо, німецький військовий концерн Rheinmetall оголосив про будівництво заводу для виготовлення військової техніки в Україні. Українська сторона зазначає, що поки активно співпрацює з німецьким підприємством в царині ремонту та технічного обслуговування уже поставленої ЗСУ західної техніки.

Також ми писали, що український завод Rheinmetall планують збудувати у західній частині країни. Деталі в Мінстратегпромі поки що вирішили не розголошувати.

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