Rheinmetall передаст Украине еще 40 БМП Marder
Федеральное правительство Германии поручило Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых бронированных машин Marder. Заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.
Об этом сообщает Rheinmetall.
Военная помощь для Украины
"Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года", — говорится в сообщении.
Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.
Предоставленные бронетранспортеры — это отремонтированные Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее приобрела со складов Бундесвера.
Напомним, немецкий военный концерн Rheinmetall объявил о строительстве завода по изготовлению военной техники в Украине. Украинская сторона отмечает, что пока активно сотрудничает с немецким предприятием в области ремонта и технического обслуживания уже поставленной ВСУ западной техники.
Также мы писали, что украинский завод Rheinmetall планируют построить в западной части страны. Детали в Минстратегпроме пока решили не разглашать.