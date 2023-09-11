Rheinmetall передаст Украине еще 40 БМП Marder

БМП Marder. Фото: AFP

Федеральное правительство Германии поручило Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых бронированных машин Marder. Заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

Об этом сообщает Rheinmetall.

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"Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года", — говорится в сообщении.

Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

Предоставленные бронетранспортеры — это отремонтированные Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее приобрела со складов Бундесвера.

Характеристика БМП Marder 1A3. Фото: Military media center

Напомним, немецкий военный концерн Rheinmetall объявил о строительстве завода по изготовлению военной техники в Украине. Украинская сторона отмечает, что пока активно сотрудничает с немецким предприятием в области ремонта и технического обслуживания уже поставленной ВСУ западной техники.

Также мы писали, что украинский завод Rheinmetall планируют построить в западной части страны. Детали в Минстратегпроме пока решили не разглашать.