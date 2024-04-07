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Редкий случай — ВСУ поразили дроном российскую РСЗО Ураган

7 апреля 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Редкий случай — ВСУ поразили дроном российскую РСЗО Ураган
Российская РСЗО, которую поразил дрон. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные часто используют дроны, чтобы нанести удары по российским оккупантам и их технике. Они показали, как поразили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Видео опубликовал волонтер Сергей Стерненко в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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На видео можно увидеть работу воинов подразделения Chimera. Они "охотились" на российскую технику в Белгородской области.

Стерненко отметил, что это очень редкий случай

Что известно об РСЗО "Ураган"

Советская российская 220-мм реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган".

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РСЗО "Ураган" армии РФ. Фото: росСМИ

Пусковая установка выпускалась на базе шасси грузовика ЗИЛ-135ЛМ, а сама реактивная система имеет 16 реактивных снарядов весом 280 кг каждый и способна выпустить залп в течение 20 секунд.

Установка взята на вооружение армии СССР в 1975 году. Первое боевое крещение она прошла на войне, начатой ​​советскими войсками в Афганистане.

"Ураганы" прекратили выпускать в 1991 году с распадом Советского Союза.

РСЗО предназначена для поражения различных целей на расстоянии от 10 до 35 километров: живой силы, небронированной, легкобронированной и бронированной техники танков, артиллерии, тактических ракет, ЗРК, авиации на аэродромах, командных пунктов, объектов военно-промышленной структуры, узлов связи противника и т.д.

Основная номенклатура боеприпасов "Урагана" состоит из семи типов боеприпасов. В них входят реактивные снаряды с осколочными элементами, противотанковыми и противопехотными минами, обломочно-фугасные и зажигательные заряды.

Напомним, недавно российские оккупанты предприняли самую массовую попытку прорвать линию обороны под Авдеевкой Донецкой области. Однако врага остановили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал работу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на фронте. Бойцы профессионально уничтожают танки российских оккупантов.

война
ВСУ
Сергей Стерненко
россияне
Украина
военная техника
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