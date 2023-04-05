Работа украинской авиации: какие потери понесли оккупанты

Украинские летчики

За предыдущие сутки, 4 апреля, украинская авиация нанесла сокрушительные удары по оккупантам. Они потеряли много техники и личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери понесли оккупанты

Отмечается, что авиация сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БпЛА типа "КУБ".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три вражеских пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Где наступает враг

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты ведут безуспешные наступательные действия. Однако Силы обороны мужественно сдерживают врага.

Напомним, 4 апреля украинские десантники уничтожили полевой лагерь россиян. В результате уничтожения лагеря были убиты несколько оккупантов, а остальные были разбросаны по окрестностям. Некоторые стали удобрением для местной флоры и фауны.

Кроме того, ВСУ уничтожили значительную часть 10-го танкового полка россии. В британской разведке объяснили, что такие потери нанесены тактическими ошибками при фронтальных атаках.

Фото: ВСУ