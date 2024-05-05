Россия пытается распространить свое влияние при помощи мобилизации в Запорожье, — разведка Британии

Российские военные. Фото: росСМИ

Российские захватчики проводят мобилизационные меры на оккупированных территориях Запорожской области. Такие действия являются очередной кампанией России по русификации украинцев и принуждению населения к принятию "новой власти".

Об этом сообщает британская разведка в воскресенье, 5 мая.

Читайте также:

Мобилизация на оккупированной части Запорожья

Оккупационный губернатор Запорожья 17 апреля подписал указ о подготовке необходимой инфраструктуры и мер по проведению призыва на военную службу в регионе.

"Это будет первый призыв на этой временно оккупированной территории с момента ее незаконной аннексии Россией в сентябре 2022 года", — отметили в разведке Британии.

Там считают вполне вероятным, что Россия рассматривает мобилизацию на ВОТ как способ удовлетворить потребность в дополнительном персонале для поддержки своих войск.

В то же время влияние указа будет ограничено из-за того, что значительная часть населения оккупированных территорий уехала. К примеру, в Мелитополе осталось всего 40% от довоенного количества людей, а половина из них — этнические россияне, приехавшие в город на работу.

"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское правление", — подчеркнули в минобороны Британии.

Таким образом, оккупанты пытаются заставить жителей региона получить российские паспорта и осуществить их русификацию.

Скриншот отчета британской разведки

Напомним, с 1 ноября этого года захватчики на ВОТ планируют рассылать украинцам электронные повестки.

Также мы писали, что оккупационные власти в Запорожской области создают так называемые призывные комиссии для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.