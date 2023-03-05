Росія намагається приховати втрати та посилила каральні заходи щодо солдатів, — Маляр

У Міноборони заявляють про падіння морального духу окупантів

Російське керівництво намагається приховати дані про втрати в Україні. Проте окупаційні війська розуміють масштаби втрат, тому відмовляються йти в наступ.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

Спроби приховати втрати

За словами заступниці міністра, що росіяни намагаються приховати втрати. Госпіталі та лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими окупантами, їх майже не евакуюють в росію на лікування.

"З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками", — написала вона.

Окупанти відмовляються іти в наступ

Однак, як зазначила Маляр, інформація про реальні втрати росії швидко поширюється серед окупантів. Тому підрозділи відмовляються йти в наступ та атаки.

"Наданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування", — зазначила вона.

За словами Маляр, російське командування активізувало примусові та каральні заходи, щоб покращити дисципліну та запобігти дезертирству.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомили, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, що призводить до ближніх боїв за участі піхоти рф. При цьому російська піхота погано оснащена та підготована.

Також аналітики Інституту вивчення війни переконані, що російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Окупанти, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення.