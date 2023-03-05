Россия пытается скрыть потери и усилила карательные меры в отношении солдат, — Маляр

В Минобороны заявляют о падении морального духа оккупантов

Российское руководство пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупационные войска понимают масштабы потерь, поэтому отказываются идти в наступление.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Попытки скрыть потери

По словам заместителя министра, россияне пытаются скрыть потери. Госпитали и больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными оккупантами, их почти не эвакуируют в россию на лечение.

"С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран их учет ведется исключительно российскими военными медиками", — написала она.

Оккупанты отказываются идти в наступление

Однако, как отметила Маляр, информация о реальных потерях россии быстро распространяется среди оккупантов. Поэтому подразделения отказываются идти в наступление и атаки.

"Предоставленный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рф добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", — отметила она.

По словам Маляр, российское командование активизировало принудительные и карательные меры, чтобы улучшить дисциплину и предотвратить дезертирство.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, что приводит к ближним боям с участием пехоты россии. При этом российская пехота плохо оборудована и подготовлена.

Также аналитики Института изучения войны убеждены, что российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут. Оккупанты, вероятно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ скорее даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.