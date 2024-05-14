Росія обстріляла Херсон та область, є загибла і травмовані

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото архівне: Олександр Прокудін

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон та населені пункти області. Минулої доби, 13 травня, під прицілом ворога, зокрема, були житлові квартали, об'єкт критичної та припортової інфраструктури. Внаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 14 травня.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Херсону та області 13 травня

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав та Осокорівка. Також ворог здійснив ракетний удар балістикою по Херсону", — написав Прокудін, говорячи про обстріли за минулу добу.

Він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, ворог пошкодив багатоповерхівку та 16 приватних будинків, влучив у об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Також понівечені господарські споруди та автомобілі.

Внаслідок ворожої агресії одна людина загинула, ще дві поранені.

Скриншот

Нагадаємо, 11 травня росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади на Херсонщині. Відомо про поранену та загиблого.

Перед цим 8 травня ворог обстріляв залізничну інфраструктуру у Херсоні. Атака пошкодила колії та вокзал.

До слова, у ніч проти 14 травня окупанти завдали масованого удару по Україні, випустивши 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер".