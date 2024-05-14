Россия обстреляла Херсон и область, есть погибший и травмированные

Последствия обстрела Херсона. Фото архивное: Александр Прокудин

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон и населенные пункты области. За прошедшие сутки 13 мая под прицелом врага, в частности, были жилые кварталы, объект критической и припортовой инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник, 14 мая.

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Последствия обстрела Херсона и области 13 мая

"В минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Инженерное, Кизомис, Тягинка, Станислав, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Берислав и Осокоровка. Также враг совершил ракетный удар баллистикой по Херсону", — написал Прокудин, говоря об обстрелах.

Он добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, враг повредил многоэтажку и 16 частных домов, попал в объект критической инфраструктуры, админздание, учебное заведение и припортовую инфраструктуру. Также изуродованы хозяйственные постройки и автомобили.

В результате вражеской агрессии один человек погиб, еще два ранены.

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Напомним, 11 мая россияне ударили КАБами по центру Тягинского общества в Херсонской области. Известно о раненом и погибшем.

Перед этим 8 мая враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. Атака повредила колеи и вокзал.

К слову, в ночь на 14 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер".