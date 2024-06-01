Последствия ночной атаки РФ на энергообъекты Украины 1 июня — Герман Галущенко рассказал детали

Россия обстреляла украинские энергообъекты — Галущенко назвал пять пострадавших областей
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и других областях.
Об этом Герман Галущенко сообщает в Facebook.
Последствия атаки РФ на энергообъекты Украины 1 июня
"Враг снова обстреливает украинскую энергетику! Атакованные энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", — отметил Галущенко.
Министр добавил, что последствия обстрелов уточняются, а над их ликвидацией уже работают энергетики.
Обновлено 06:20. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подтвердил поражение объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, обошлось без пострадавших, соответствующие службы уже работают.
Ночной обстрел Украины 1 июня
Напомним, что в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области. По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.
Также звуки взрывов были слышны в Запорожье, Киевской и Винницкой областях. В последней в результате обстрела загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры, о чем подробнее рассказал председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
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