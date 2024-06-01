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Россия обстреляла украинские энергообъекты — Галущенко назвал пять пострадавших областей

1 июня 2024 06:02
обновлено: 06:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия ночной атаки РФ на энергообъекты Украины 1 июня — Герман Галущенко рассказал детали
Работник ГСЧС тушит пожар ночью. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и других областях.

Об этом Герман Галущенко сообщает в Facebook.

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Последствия атаки РФ на энергообъекты Украины 1 июня

"Враг снова обстреливает украинскую энергетику! Атакованные энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", — отметил Галущенко.

Министр добавил, что последствия обстрелов уточняются, а над их ликвидацией уже работают энергетики.

Последствия атаки РФ на энергообъекты Украины 1 июня
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы министра энергетики Германа Галущенко

Обновлено 06:20. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подтвердил поражение объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, обошлось без пострадавших, соответствующие службы уже работают.

Последствия атаки РФ на энергообъект в Кировоградской области 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича

Ночной обстрел Украины 1 июня

Напомним, что в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области. По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.

Также звуки взрывов были слышны в Запорожье, Киевской и Винницкой областях. В последней в результате обстрела загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры, о чем подробнее рассказал председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

критическая инфраструктура
война в Украине
Россия
Минэнерго
Украина
обстрелы
Герман Галущенко
энергетика
атака

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