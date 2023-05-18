Росія планувала депортацію українців ще до початку війни, — правозахисниця

Українці тікають від війни. Фото ілюстративне: УНІАН

Депортація українців була спланована Росією ще до початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року влада Ростовської області повідомила про підготовку майже 200 пунктів тимчасового розміщення для жителів Донбасу на своїй території.

Про це інформує Медіацентр України.

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Спланована депортація

Дії РФ в питанні переміщення українського населення на ТОТ або в Росію не можна назвати відповіддю на загрозу населенню. Оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення влада Ростовської області повідомила про підготовку 188 пунктів тимчасового розміщення для жителів Донбасу на своїй території. До жовтня 2022 року таких пунктів було розгорнуто 807.

Аналітикиня центру прав людини ZMINA Онисія Синюк повідомила, що в ході дослідження вдалося з’ясувати обставини переміщення українців з окупованих територій на інші окуповані території та до країни-агресора, а також розглянути умови, в яких ці особи були переміщені, яким був вибір в цих осіб, і за яких умов їх самостійний виїзд може вважатися таким, що становить депортацію.

"Попри численні заяви, які робляться представниками державного апарату російської федерації, дії росії не підпадають під вимоги евакуації, згідно з Міжнародним гуманітарним правом. Єдиним законним способом переміщення населення є евакуація. І для цього повинна бути одна з двох підстав — це повинно здійснюватися або для забезпечення безпеки населення, або ж з особливо вагомих причин військового характеру. Лише одна з цих причин може стати підставою для переміщення населення. У випадку переміщення населення України до росії таких підстав виявлено не було", — сказала Онисія Синюк.

Крім цього вона додала, що перед державою, яка проводить евакуацію, стоїть вимога повернути людей на території, з яких їх було вивезено, після зникнення загроза. Це також передбачає неперешкоджання населенню повертатися самостійно і активне сприяння, надання допомоги населенню в цьому поверненні.

Нагадаємо, що у вівторок, 8 травня, російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку до Бердянська. Разом з ними росіяни "евакуюють" і їхніх батьків.

У п'ятницю, 5 травня, окупаційна влада Запоріжжя організувала "евакуацію" дітей з Бердянська, використовуючи 40 автобусів. Відповідно до плану, евакуація дітей мала здійснюватися з населених пунктів Запорізької області, таких як Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Камиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенко, Розівка, Шевченкове, Андріївка та Тимошівка.