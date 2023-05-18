Россия планировала депортацию украинцев еще до начала войны, — правозащитница

Украинцы убегают от войны. Фото иллюстративное: УНИАН

Депортация украинцев была спланирована Россией еще до начала полномасштабного вторжения. До 24 февраля 2022 года власти Ростовской области сообщили о подготовке почти 200 пунктов временного размещения для жителей Донбасса на своей территории.

Об этом информирует Медиацентр Украины.

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Спланированная депортация

Действия РФ по перемещению украинского населения на ТОТ или в Россию нельзя назвать ответом на угрозу населению. Поскольку еще до начала полномасштабного вторжения власти Ростовской области сообщили о подготовке 188 пунктов временного размещения для жителей Донбасса на своей территории. К октябрю 2022 г. таких пунктов было развернуто 807.

Аналитика центра прав человека ZMINA Онисия Синюк сообщила, что в ходе исследования удалось выяснить обстоятельства перемещения украинцев с оккупированных территорий на другие оккупированные территории и в страну-агрессора, а также рассмотреть условия, в которых эти лица были перемещены, каким был выбор в этих лиц, и при каких условиях их самостоятельный выезд может считаться составляющим депортацию.

"Несмотря на многочисленные заявления, которые делаются представителями государственного аппарата российской федерации, действия россии не подпадают под требования эвакуации, согласно Международному гуманитарному праву. Единственным законным способом перемещения населения является эвакуация. И для этого должно быть одно из двух оснований — это должно осуществляться или для обеспечение безопасности населения или по особо весомым причинам военного характера. Только одна из этих причин может стать основанием для перемещения населения. В случае перемещения населения Украины в Россию таких оснований обнаружено не было", — сказала Онисия Синюк.

Кроме этого она добавила, что перед проводящим эвакуацию государством стоит требование вернуть людей на территории, с которых они были вывезены, после исчезновения угроза. Это также предполагает не препятствование населению возвращаться самостоятельно и активное содействие, оказание помощи населению в этом возвращении.

Напомним, что во вторник, 8 мая, российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста в Бердянск. Вместе с ними россияне "эвакуируют" и их родителей.

В пятницу, 5 мая, оккупационные власти Запорожья организовали "эвакуацию" детей из Бердянска, используя 40 автобусов. Согласно плану, эвакуация детей должна осуществляться из населенных пунктов Запорожской области, таких как Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенко, Розовка, Шевченково, Андреевка и Тимошенко.