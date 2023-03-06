Росія почала кидати на фронт бронетехніку 1950-1960-х років: дані британської розвідки

Росія втрачає велику кількість бронетехніки

Російські військові зазнають великих втрат бронетехніки в України. Компенсувати ці втрати вони намагаються старими радянськими танками та бронетранспортерами 1950-1960-х років.

Про це йдеться у огляді розвідки Великої Британії.

Подробиці

Британська розвідка звертає увагу, що російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки та розгортають 60-річні бойові танки Т-62.

Зазначається, що існує реальна ймовірність того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії - головної танкової сили росії — будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати. Раніше перша 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки наступного покоління Т-14 "Армата" 2021 року виробництва.

Також британські аналітики зазначають, що останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році, також були вперше ідентифіковані в Україні.

"З літа 2022 року близько 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, а деякі отримали модернізовані прицільні комплекси, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва типи застарілих зразків важкої техніки матимуть багато недоліків на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні", — підсумували у розвідці Британії.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни прогнозує, що наступ на Бахмут може обернутися для російської армії ще більшими втратами.

Також ми писали, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.