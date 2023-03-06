Россия начала бросать на фронт бронетехнику 1950-1960-х годов: данные британской разведки

Россия теряет большое количество бронетехники

Российские военные понесут большие потери бронетехники в Украине. Компенсировать эти потери они пытаются старыми советскими танками и бронетранспортерами 1950–1960-х годов.

Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании.

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Британская разведка обращает внимание на то, что российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники и разворачивают 60-летние боевые танки Т-62.

Отмечается, что существует реальная вероятность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии — главной танковой силы россии — будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери. Ранее первая 1-я гвардейская танковая армия должна была получить танки следующего поколения Т-14 "Армата" 2021 года производства.

Также британские аналитики отмечают, что в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые идентифицированы в Украине.

"С лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, а некоторые получили модернизированные прицельные комплексы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время. Однако оба типа устаревших образцов тяжелой техники будут иметь много недостатков на современном поле боя, в частности, отсутствие современной динамической брони", — подытожили в разведке Британии.

Напомним, Институт изучения войны прогнозирует, что наступление на Бахмут может обернуться для российской армии еще большими потерями.

Также мы писали, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.