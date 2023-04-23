Росія посилила релігійні репресії на окупованих територіях, — ISW

Костел Різдва Пресвятої Богородиці в окупованому Бердянську. Фото: wikimapia.org

Російська окупаційна влада продовжує репресії проти релігійних громад, які непідконтрольні Москві. Зокрема, в окупованому Бердянську Запорізької області окупанти посилили тиск на місцевих римо-католиків.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російська окупаційна влада продовжує гнобити римо-католиків в окупованій Україні, ймовірно, намагаючись придушити українські релігійні інституції, непідконтрольні Москві", — йдеться у звіті.

Як нагадують в ISW, голова Бердянської міської військової адміністрації України Вікторія Галіцина 22 квітня повідомила, що російські війська захопили церкву Різдва Пресвятої Богородиці в окупованому Бердянську. Галіцина заявила, що російські пропагандисти звинуватили священнослужителів у приховуванні зброї та співпраці з українськими військами через їхнє служіння капеланами Збройних сил України у 2015 році.

Аналітики додали, що наразі відомо про ще два інші випадки переслідування російською окупаційною владою римо-католиків в окупованій Україні. В ISW наголосили, що російська влада використовує релігію на окупованих територіях у рамках культурного геноциду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії. Від самого початку окупації костел надавав укриття та допомогу всім, хто її потребував.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські окупаційні війська вивезли ППО з аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області.