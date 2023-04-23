Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия усилила религиозные репрессии на оккупированных территориях, — ISW arrow

Россия усилила религиозные репрессии на оккупированных территориях, — ISW

23 апреля 2023 09:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия усилила религиозные репрессии на оккупированных территориях, — ISW
Костел Рождества Пресвятой Богородицы в оккупированном Бердянске. Фото: wikimapia.org
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупационные власти продолжают репрессии против религиозных общин, неподконтрольных Москве. В частности, в оккупированном Бердянске Запорожской области оккупанты усилили давление на местных римо-католиков.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Захват костела в Бердянске

"Российские оккупационные власти продолжают угнетать римо-католиков в оккупированной Украине, вероятно, пытаясь подавить украинские религиозные институты, неподконтрольные Москве", — говорится в отчете.

Как напоминают в ISW, глава Бердянской городской военной администрации Украины Виктория Галицына 22 апреля сообщила, что российские войска захватили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в оккупированном Бердянске. Галицына заявила, что российские пропагандисты обвинили священнослужителей в сокрытии оружия и сотрудничестве с украинскими войсками из-за их служения капелланами Вооруженных сил Украины в 2015 году.

Аналитики добавили, что в настоящее время известно еще о двух других случаях преследования российскими оккупационными властями римо-католиков в оккупированной Украине. В ISW подчеркнули, что российские власти используют религию на оккупированных территориях в рамках культурного геноцида.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске российские оккупанты захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии. С самого начала оккупации костел давал укрытие и помощь всем нуждающимся.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что российские оккупационные войска вывезли ПВО с аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас