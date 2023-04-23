Россия усилила религиозные репрессии на оккупированных территориях, — ISW

Костел Рождества Пресвятой Богородицы в оккупированном Бердянске. Фото: wikimapia.org

Российские оккупационные власти продолжают репрессии против религиозных общин, неподконтрольных Москве. В частности, в оккупированном Бердянске Запорожской области оккупанты усилили давление на местных римо-католиков.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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"Российские оккупационные власти продолжают угнетать римо-католиков в оккупированной Украине, вероятно, пытаясь подавить украинские религиозные институты, неподконтрольные Москве", — говорится в отчете.

Как напоминают в ISW, глава Бердянской городской военной администрации Украины Виктория Галицына 22 апреля сообщила, что российские войска захватили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в оккупированном Бердянске. Галицына заявила, что российские пропагандисты обвинили священнослужителей в сокрытии оружия и сотрудничестве с украинскими войсками из-за их служения капелланами Вооруженных сил Украины в 2015 году.

Аналитики добавили, что в настоящее время известно еще о двух других случаях преследования российскими оккупационными властями римо-католиков в оккупированной Украине. В ISW подчеркнули, что российские власти используют религию на оккупированных территориях в рамках культурного геноцида.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске российские оккупанты захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии. С самого начала оккупации костел давал укрытие и помощь всем нуждающимся.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что российские оккупационные войска вывезли ПВО с аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области.