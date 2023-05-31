Ракетные удары по Украине в мае: анализ целей РФ

Сбитая российская ракета "Искандер" на Оболонском проспекте в Киеве, 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Весь май Украина, и в частности Киев, находились под мощными ракетно-дронными атаками со стороны государства-террориста России. Больше всего досталось столице, куда враг направил основной воздушный удар. В целом, начиная с 28 апреля, по Украине было выпущено по меньшей мере 140 ракет различных типов базирования и 340 ударных дронов.

Каковы итоги ракетного террора — читайте в Новини.LIVE далее.

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Сколько ракет и дронов в мае выпустила Россия

После относительно 50-дневного затишья Россия возобновила ракетные обстрелы территории Украины примерно с 28 апреля. Тогда врагом было выпущено 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, из которых силы Воздушной обороны сбили 21.

Сбитая российская баллистическая ракета в Киеве, 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

С начала мая террористический режим в России активизировался больше и устроил настоящую охоту на новейший американский ЗРК Patriot. Его доставили и развернули на Украине в апреле.

В ночь на 4 мая враг сделал пробу пера и выпустил по Киеву одну аэробалистическую ракету "Кинжал", которая и была успешно приземлена тем самым ЗРК Patriot. Воздушные Силы несколько суток не подтверждали этот факт, чтобы скрыть от врага какие-либо данные.

Уже 16 мая Россия запустила по Киеву 6 "Кинжалов", 11 баллистических ракет и десяток крылатых. В добавок к этой смеси добавила еще с десяток ударных дронов. Этот воздушный удар стал самым массовым с начала войны по Киеву. Большинство ракет было нацелено на поражение ЗРК Patriot, мощный воздушный бой длился 12 минут.

Американский ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Тогда все цели были сбиты, а вот ЗРК получил небольшие повреждения. Однако его быстро привели в порядок и вывели на боевое дежурство.

В третий раз успешную работу ЗРК Patriot продемонстрировал уже в понедельник, 29 мая, отразив 11 баллистических ракет. Ими враг пытался попасть по зданию Главного разведывательного управления, по правительственным кварталам и опять же поразить западные ЗРК, которые защищают столицу.

Кстати, по версии российской пропаганды, российские ракеты уничтожили два дивизиона ЗРК Patriot, переданных Украине западными союзниками.

Последствия атаки по Киеву иранскими дронами. Фото: Новини.LIVE

Беспрецендентными для Украины и, в частности для Киева, стали атаки иранскими дронами. Наибольшее их количество целилось по столице. Задача дронов была истощить и выследить радиолокационную разведку и сами системы ПВО. Ведь после дронов по данным целям летели крылатые ракеты. Такие атаки террористы устраивали почти каждую ночь, о чем говорит общее количество всех ударов — 18 за 31 день мая.

Как Россия в очередной раз проиграла битву за Киев

Несмотря на такую плотность ударов, Россия так и не смогла поразить и тем более пробить ПВО Киева. По мнению мэра столицы Виталия Кличко, это произошло благодаря лучшим мировым ЗРК, которые и защищают небо Киева.

Валерий Романенко. Фото: Новини.LIVE

"Россияне так и не смогли подавить нашу воздушную оборону за все время войны. Пока Украина держит небо, но теперь не без помощи западных союзников и их ЗРК. Надо это признать. Есть очень хорошая координация и взаимодействие. Не стоит недооценивать и врага. Он очень старался пробить нашу оборону разными тактиками. И баллистика, и баллистика и дроны, дроны, крылатые и баллистика, но не получилось", — в комментарии Новини.LIVE отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Однако, по его мнению, не стоит полагать, что враг прекратит ракетные атаки Украины. Они будут бить, пока будут иметь запас. Кстати, ОК "Юг" тоже предупреждает украинцев о вероятности новой массированной атаки с использованием дронов и крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: Wikimedia commons

"У россиян сложная ситуация с "Искандерами", половина пусковых установок стоят пустыми. Они очень активно тратили их в прошлом году, а теперь из-за проблем с радиокомплектующими изготавливать в большом количестве их не могут. Ракета Х-555 тоже снята с производства. В целом ракет у них действительно мало, что подтверждает наше ГУР. Думаю, майский темп они смогут держать не более 1-2 недель", — заверил Романенко.

Почему россияне так мощно бьют по Киеву?

Украинский военный журналист Юрий Бутусов в своем сообщении на Фейсбуке предположил, что основными воздушными целями противника стали радары и зенитно-ракетные системы ПВО. Удары по жилым домам или городской инфраструктуре являлись элементом провоцирования действий ПВО.

Военный журналист Юрий Бутусов. Фото: ФБ Юрий Бутусов

"Удары по Киеву для врага важны как сковывание нашей ПВО, чтобы сосредоточить наши силы на выполнении оборонных задач в одном городе. Для россиян выгоднее, чтобы наши "Патриоты" сбивали "Кинжалы", чем устроили новую "Брянскую пробу". Напомню, 13 мая в небе над Брянской областью неизвестные зенитчики сбили бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35С и два вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, все 11 членов экипажей были также уничтожены", — уточнил Бутусов.

Почему же воздушные удары так длительны по времени? По словам Бутусова, когда система ПВО начинает работать, враг определяет координаты целей и пытается поразить позиции РЛС и ЗРС ракетами разных типов. Поэтому пытается добиться длительной работы радаров ПВО и работы зенитно-ракетных систем, чтобы те не смогли быстро менять позиции из-за необходимости отражать новую волну атаки.

Последствия атаки по Киеву иранскими дронами. Фото: Новини.LIVE

"Авиаракетная битва за Киев, где с одной стороны лучшее российское высокоточное оружие и лучшие раидоэлектронные и космические разведки, а с другой — лучшие разработки НАТО — развивается по выгодному для Украины сценарию. Подавляющее большинство российских ракет и дронов успешно сбивается. Врагу в мае не удалось уничтожить ни одного радара или ЗРК в районе Киева. Да, были повреждения и близкие прилеты, но все это не фатально", — подытожил журналист.

Сколько ракет в месяц может производить Россия: ответ ГУР

По данным заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, российская оборонная промышленность исчерпала запас ракет, но смогла наладить производство новых. Об этом свидетельствуют обломки российских ракет, сбитых в Украине. Они были произведены в первом квартале 2023 года.

Теперь враг на месяц в состоянии производить:

около 25 "Калибров",

35 ракет Х-101

2 "Кинжалы"

5 "Искандер-М".

В общей сложности это 67 штук в месяц. В ГУР также отметили, что в мае враг действительно прибег к активной, массовой и беспрецедентной воздушной атаке, но в значительной степени это показательные выступления.

Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут.