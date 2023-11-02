Россия ударила по Херсону — власти рассказали о погибших и травмированных
Враг в очередной раз нанес удар по Херсону вечером, 1 ноября. В результате атаки РФ ранения получила 70-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Какие последствия вечерних обстрелов Херсона 1 ноября
Мрочко отметил, что вечером, 1 ноября, российские оккупанты ранили 70-летнюю женщину. Захватчики обстреливали Херсонскую городскую территориальную громаду.
По его словам, во время атаки женщина находилась дома. Пострадавшая получила взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в больницу.
"Так, за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь", — добавил глава МВА.
Напомним, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.
Также мы писали, что оккупанты также жестко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, что произошло и как ему удалось выжить.
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