Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Россия ударила по Херсону — власти рассказали о погибших и травмированных arrow

Россия ударила по Херсону — власти рассказали о погибших и травмированных

2 ноября 2023 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия ударила по Херсону — власти рассказали о погибших и травмированных
Работник ГСЧС ликвидирует последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг в очередной раз нанес удар по Херсону вечером, 1 ноября. В результате атаки РФ ранения получила 70-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Какие последствия вечерних обстрелов Херсона 1 ноября

Мрочко отметил, что вечером, 1 ноября, российские оккупанты ранили 70-летнюю женщину. Захватчики обстреливали Херсонскую городскую территориальную громаду.

По его словам, во время атаки женщина находилась дома. Пострадавшая получила взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в больницу.

"Так, за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь", — добавил глава МВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко

Напомним, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.

Также мы писали, что оккупанты также жестко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, что произошло и как ему удалось выжить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме