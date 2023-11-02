Россия ударила по Херсону — власти рассказали о погибших и травмированных

Работник ГСЧС ликвидирует последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

Враг в очередной раз нанес удар по Херсону вечером, 1 ноября. В результате атаки РФ ранения получила 70-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Мрочко отметил, что вечером, 1 ноября, российские оккупанты ранили 70-летнюю женщину. Захватчики обстреливали Херсонскую городскую территориальную громаду.

По его словам, во время атаки женщина находилась дома. Пострадавшая получила взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Ее доставили в больницу.

"Так, за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь", — добавил глава МВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко

Напомним, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.

Также мы писали, что оккупанты также жестко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, что произошло и как ему удалось выжить.