Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow россия ведет два информационных фронта против Украины: Маляр объяснила в чем особенность arrow

россия ведет два информационных фронта против Украины: Маляр объяснила в чем особенность

6 марта 2023 20:38
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

россия не прекращает ни на мгновение вести дезинформационную политику против Украины и распространять фейки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россия сейчас ведет два направления такой работы.

Об этом она сообщила в Telegram.

Читайте также:

Что пропагандирует россия и для чего

россия ведет информационную пропагандистскую и дезинформационную борьбу против Украины. Усилия сосредоточили сразу в двух направлениях. В частности, первое для того, чтобы дискредитировать его перед западными партнерами и таким образом сорвать поставки оружия, а другое — чтобы сорвать мобилизационные процессы и заключение контрактов на службу потенциальных бойцов ВСУ.

"Это имеет свое объяснение, ведь оружие и люди, которые его применяют, — это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая — на украинского", — пояснила Анна Маляр.

Как противодействовать российской дезинформации

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопросы — "какая цель распространения такой информации", — подытожила замминистра обороны.

Напомним, в Украине опровергли информацию о том, что иностранцы с 1 марта 2023 не могут быть донорами крови. Фейк был распространён в социальных сетях.

А еще российские пропагандисты не устают придумывать новые фейки . На этот раз в россии распространили фото "документа", согласно которому украинские банки "признают" потерю территорий.

Также недавно на лжи попался и "повар путина". Террорист и владелец ППК "Вагнер" Пригожин записал видео , в котором он утверждает о якобы окружении Бахмута. Но на самом деле это часть дезинформационной кампании.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:34 Для криптовалют прошедший год стал адским, — финансист

20:26 Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: кого уволил и назначил Президент

Эксклюзив

20:25Цветочный бум в столице: как киевляне и магазины готовятся к 8 марта

20:14 Ученые бьют тревогу: удалось найти тысячи утечек метана, которые ускорят климатическую катастрофу

20:11Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:08 Во что инвестировать во время войны: советы эксперта

20:06 Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

Новина з фото

19:49 В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

19:35 Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

Новина з фото

19:31 В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтемальн расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Срочная новость

12:27​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Актуальное по теме

None 6 Март 20:34

Для криптовалют прошедший год стал адским, — финансист

None 6 Март 20:26

Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: кого уволил и назначил Президент

None 6 Март 20:38

Цветочный бум в столице: как киевляне и магазины готовятся к 8 марта

None 6 Март 20:15

Ученые бьют тревогу: удалось найти тысячи утечек метана, которые ускорят климатическую катастрофу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB