россия ведет два информационных фронта против Украины: Маляр объяснила в чем особенность
россия не прекращает ни на мгновение вести дезинформационную политику против Украины и распространять фейки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россия сейчас ведет два направления такой работы.
Об этом она сообщила в Telegram.
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Что пропагандирует россия и для чего
россия ведет информационную пропагандистскую и дезинформационную борьбу против Украины. Усилия сосредоточили сразу в двух направлениях. В частности, первое для того, чтобы дискредитировать его перед западными партнерами и таким образом сорвать поставки оружия, а другое — чтобы сорвать мобилизационные процессы и заключение контрактов на службу потенциальных бойцов ВСУ.
"Это имеет свое объяснение, ведь оружие и люди, которые его применяют, — это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая — на украинского", — пояснила Анна Маляр.
Как противодействовать российской дезинформации
"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопросы — "какая цель распространения такой информации", — подытожила замминистра обороны.
Напомним, в Украине опровергли информацию о том, что иностранцы с 1 марта 2023 не могут быть донорами крови. Фейк был распространён в социальных сетях.
А еще российские пропагандисты не устают придумывать новые фейки . На этот раз в россии распространили фото "документа", согласно которому украинские банки "признают" потерю территорий.
Также недавно на лжи попался и "повар путина". Террорист и владелец ППК "Вагнер" Пригожин записал видео , в котором он утверждает о якобы окружении Бахмута. Но на самом деле это часть дезинформационной кампании.