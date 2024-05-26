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Росія виготовляє артілерійські снаряди значно швидше і дешевше за союзників України, — Sky News

26 травня 2024 14:33
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Росія виготовляє артілерійські снаряди значно швидше і дешевше за союзників України, — Sky News
Виробництво ракет у Росії. Фото: Міноборони РФ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України, і приблизно в чверть дешевше. На кожен випущений снаряд українською артилерією ворог випускає п'ять.

Про це повідомляє видання Sky News у неділю, 26 травня.

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Здатність виробляти артилерійські снаряди у західних союзників все ще відстає від Росії

Згідно з аналізом, яким поділився Sky News, Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України, і коштує це приблизно у чверть дешевше.

"Цього року російскі заводи, за прогнозами, вироблять або відновлять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів у порівнянні із загальним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США", — йдеться у дослідженні Bain & Company.

Цифри, опубліковані консалтинговою компанією Bain & Company, підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються українські збройні сили, оскільки вони покладаються на постачання боєприпасів із Сполучених Штатів і Європи для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

За словами українських військових на передовій, за кожен обстріл, який вони обстрілюють по російських позиціях, війська загарбників можуть випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь. 

"Часто одним-двома-трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль. Ми повинні продовжувати стримувати росіян і зробити так, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, коштував їм сотень життів", — заявив старший лейтенант, командир артилерійської батареї 57-ї бригади Костянтин.

Він додав, що українські війська все ще потребують додаткового забезпечення.

Із якими проблемами зіштовхуються українські військові

Група новобранців на сході країни, які вчилися користуватися протитанковою ракетою N-LAW, вперше наданою українським військовим Великою Британією сказали, що їм не вистачає запасів зброї.

Адже вони просто вдають, що стріляють зі зброї під час навчання, і будуть використовувати її насправді лише під час бою – і лише тоді, коли є запаси.

"Ми хотіли б подякувати нашим західним партнерам за їхню допомогу. Але, якщо можливо, ми були б дуже вдячні, якби вони могли надати більше боєприпаси НАТО", — сказав солдат із позивним "Болт".

Заводи, а не лінія фронту могли б виграти війну

За словами багатьох експертів, заводські виробничі лінії, а не лінія фронту, можуть бути місцем, де виграють війну в Україні.

На заводі в Белфасті, де компанія Thales збирає ракети N-LAW раніше  робочі години тривали з 7:00 до 16:00 чотири дні на тиждень.

Філіп Макбрайд, керуючий директор Thales Belfast, сказав, що виробничі потужності N-LAW подвоїлися з початку року, і є можливість подвоїти їх знову.

Та для отримання деталей, необхідних для N-LAW, може знадобитися до двох років. Макбрайд додав, що чим швидше надійде замовлення, тим скоріше вони зможуть наростити виробництво.

Наразі на заводі ведеться велика робота з модернізації обладнання та можливості подальшого розширення виробничих ліній. Також зросла кількість працівників  — з 500 до 900 на двох об'єктах.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії. 

Раніше ми писали, що в арсеналі Росії зараз 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер". Під літаки Ту-22М3 і МіГ-31К, Су-24М та Су-34 у країни-агресора 334 ядерні боєзаряди.

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