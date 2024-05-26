Россия производит артиллерийские снаряды значительно быстрее и дешевле союзников Украины, — Sky News

Производство ракет в России. Фото: Минобороны РФ

Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее западных союзников Украины и примерно в четверть дешевле. На каждый выпущенный украинской артиллерией снаряд враг выпускает пять.

Об этом сообщает издание Sky News в воскресенье, 26 мая.

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Согласно анализу, которым поделился Sky News, Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее западных союзников Украины и стоит это примерно в четверть дешевле.

"В этом году российские заводы, по прогнозам, производят или восстановят около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов по сравнению с общим производством около 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США", — говорится в исследовании Bain & Company.

Цифры, опубликованные консалтинговой компанией Bain&Company, подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы, поскольку они полагаются на поставки боеприпасов из Соединенных Штатов и Европы для борьбы с полномасштабным вторжением России.

По словам украинских военных на передовой, на каждый выстрел по российским позициям войска захватчиков могут выпустить примерно пять ответных снарядов.

"Часто одним-двумя-тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель. Мы должны продолжать сдерживать россиян и сделать так, чтобы каждый метр земли, который они пытаются захватить, стоил им сотен жизней", — заявил старший лейтенант, командир артиллерийской батареи 57-й бригады Константин.

Он добавил, что украинские войска все еще нуждаются в дополнительном обеспечении.

С какими проблемами сталкиваются украинские военные

Группа новобранцев на востоке страны, учившихся пользоваться противотанковой ракетой N-LAW, впервые предоставленной украинским военным Великобританией, сказали, что им не хватает запасов оружия.

Ведь они просто делают вид, что стреляют из оружия во время учебы и будут использовать его на самом деле только во время боя и только тогда, когда есть запасы.

"Мы хотели бы поблагодарить наших западных партнеров за их помощь. Но, если возможно, мы были бы очень благодарны, если бы они могли предоставить больше боеприпасов НАТО", — сказал солдат с позывным "Болт".

Заводы, а не линия фронта могли бы выиграть войну

По словам многих экспертов, заводские производственные линии, а не линия фронта, могут быть местом, где выиграют войну в Украине.

На заводе в Белфасте, где компания Thales собирает ракеты N-LAW, ранее рабочие часы длились с 7:00 до 16:00 четыре дня в неделю.

Филипп Макбрайд, управляющий директор Thales Belfast, сказал, что производственные мощности N-LAW удвоились с начала года и есть возможность удвоить их снова.

Но для получения деталей, необходимых для N-LAW, может потребоваться до двух лет. Макбрайд добавил, что чем быстрее поступит заказ, тем скорей они смогут нарастить производство.

На заводе ведется большая работа по модернизации оборудования и возможности дальнейшего расширения производственных линий. Также возросло количество работников — с 500 до 900 на двух объектах.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Ранее мы писали, что в арсенале России сейчас 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер". Под самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 у страны-агрессора 334 ядерные боезаряды.