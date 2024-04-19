Воздушная тревога в Украине ночью 19 апреля Россия вывела в Черное море корабли с ракетами "Калибр"

Россия вывела в Черное море ракетоносители — какая угроза для Украины
19 апреля 2024 00:40
Российский ракетоноситель. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Военно-морские силы Украины предупреждают об опасности с Черного моря. Там сейчас два российских ракетоносителя. Общий боезапас составляет 16 ракет.
Об этом ночью, 19 апреля, сообщают мониторинговые телеграммы-каналы.
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Какая угроза для Украины
Об угрозе применения ракет типа "Калибр" ВМС Вооруженных сил Украины сообщили в 00:32. Ракета "Калибр" может преодолевать расстояние более 1500 км.
Новость дополняется.
Напомним, в результате российской ракетной атаки на украинский город Чернигов погибли 17 человек.
Также мы сообщали, что в Днепропетровской области увеличилось количество пострадавших после падения обломков вражеской ракеты.
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