Воздушная тревога в Украине ночью 19 апреля Россия вывела в Черное море корабли с ракетами "Калибр"

Российский ракетоноситель. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Военно-морские силы Украины предупреждают об опасности с Черного моря. Там сейчас два российских ракетоносителя. Общий боезапас составляет 16 ракет.

Об этом ночью, 19 апреля, сообщают мониторинговые телеграммы-каналы.

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Какая угроза для Украины

Об угрозе применения ракет типа "Калибр" ВМС Вооруженных сил Украины сообщили в 00:32. Ракета "Калибр" может преодолевать расстояние более 1500 км.

Скриншот с Telegram/Карта воздушных тревог

Новость дополняется.

Напомним, в результате российской ракетной атаки на украинский город Чернигов погибли 17 человек.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области увеличилось количество пострадавших после падения обломков вражеской ракеты.