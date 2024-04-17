У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

Рятувальна операція у Чернігові. Фото: REUTERS

Ситуація в Чернігові залишається дуже складною — наразі стало відомо, що внаслідок атаки загинуло 17 людей. Серед загиблих є дві особи, що померли в лікарні від отриманих поранень.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Понад 60 людей постраждало від цього трагічного події, зокрема 3 дитини. Медичні працівники продовжують активно надавати допомогу пораненим.

Згідно з останніми звітами, психологічну підтримку отримали 58 осіб, серед яких постраждалі і члени їх сімей.

На місці події продовжуються пошуково-рятувальні операції та робота правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин цього трагічного інциденту.

Скриншот допису ДСНС України

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку.

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.