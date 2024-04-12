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Дрони Сил спецоперацій України показали ефектну роботу на Сході — знищено передовий танк РФ

12 квітня 2024 00:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Дрони Сил спецоперацій України показали ефектну роботу на Сході — знищено передовий танк РФ
Знищений дронами російський танк Т-90М "Прорив". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".

Про це інформує пресслужба Сил спецоперацій України.

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На опублікованих кадрах роботи українських оборонців за добу росіяни втратили:

  • танк Т-90М "Прорив"; 
  • танк Т-72; 
  • дві автівки-баггі;
  • бліндаж;
  • п’ятьох чоловіків особового складу. 

Також, як повідомляється, ще трьох солдатів було важко поранено. 

"Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено", — говорить командир групи "Вікінг".

Нагадаємо, раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів. 

А також українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматному комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БПЛА "Ланцет".

російські війська
Україна
танки
Донецька область
дрони
ССО
війна в Україні

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