Дрони Сил спецоперацій України показали ефектну роботу на Сході — знищено передовий танк РФ

Знищений дронами російський танк Т-90М "Прорив". Фото: скриншот

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".

Про це інформує пресслужба Сил спецоперацій України.

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На опублікованих кадрах роботи українських оборонців за добу росіяни втратили:

танк Т-90М "Прорив";

танк Т-72;

дві автівки-баггі;

бліндаж;

п’ятьох чоловіків особового складу.

Також, як повідомляється, ще трьох солдатів було важко поранено.

"Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено", — говорить командир групи "Вікінг".

Нагадаємо, раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів.

А також українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматному комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БПЛА "Ланцет".