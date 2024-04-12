Дрони Сил спецоперацій України показали ефектну роботу на Сході — знищено передовий танк РФ
Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".
Про це інформує пресслужба Сил спецоперацій України.
Робота українських дронів на сході України
На опублікованих кадрах роботи українських оборонців за добу росіяни втратили:
- танк Т-90М "Прорив";
- танк Т-72;
- дві автівки-баггі;
- бліндаж;
- п’ятьох чоловіків особового складу.
Також, як повідомляється, ще трьох солдатів було важко поранено.
"Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено", — говорить командир групи "Вікінг".
Нагадаємо, раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів.
А також українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматному комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БПЛА "Ланцет".
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