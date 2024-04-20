Россия вывела из строя восемь танков Abrams за два месяца в Украине — NYT

Военные на танке Abrams. Фото: armyinform.com.ua

На полях боя в Украине ударные дроны все чаще выводят из строя танки. Это может существенно изменить их роль в будущих военных конфликтах.

Об этом сообщило издание The New York Times в субботу, 20 апреля.

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Как дроны уничтожают танки

"За последние два месяца, по словам высокопоставленного американского чиновника, российские силы уничтожили пять из 31 танка M1 Abrams, предоставленных Пентагоном Украине минувшей осенью. По меньшей мере, три других танка были повреждены с момента их введения на передовую в начале этого года", — отметили в издании.

Согласно информации Oryx, не менее 30 единиц немецких танков Leopard также были уничтожены в Украине. Тем не менее, танк Abrams считается одним из самых мощных в мире.

"То, что его легче уничтожить беспилотниками, чем некоторые чиновники и эксперты изначально предполагали, показывает, что еще один способ конфликта в Украине меняет саму природу современной войны", — утверждает военный эксперт.

Танки, несмотря на свою броню, имеют уязвимые места, особенно на крыше, в задней части двигателя и в промежутке между корпусом и башней. Ранее против танков использовали мины, самодельные взрывные устройства, гранатометы и противотанковые ракеты, эффективные поражении танков сверху. В начале войны в Украине эти средства имели успех в 90% случаев.

Современные дроны, которые используются против танков в Украине, еще точнее и могут целиться в наиболее уязвимые части танков. В некоторых случаях дроны FPV использовали для добивания уже поврежденных танков, чтобы исключить их эвакуацию и ремонт.

"В зависимости от размера и технологической сложности беспилотники могут стоить всего 500 долларов — незначительная сумма для уничтожения танка Abrams стоимостью 10 миллионов долларов", — отмечает NYT.

Напомним, что в ССО показали, как поразили российский танк Т-90 на Донецком направлении.

Ранее мы писали, что операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".