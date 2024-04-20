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Россия вывела из строя восемь танков Abrams за два месяца в Украине — NYT

20 апреля 2024 23:32
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Бригадир София
редактор
Россия вывела из строя восемь танков Abrams за два месяца в Украине — NYT
Военные на танке Abrams. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На полях боя в Украине ударные дроны все чаще выводят из строя танки. Это может существенно изменить их роль в будущих военных конфликтах.

Об этом сообщило издание The New York Times в субботу, 20 апреля.

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"За последние два месяца, по словам высокопоставленного американского чиновника, российские силы уничтожили пять из 31 танка M1 Abrams, предоставленных Пентагоном Украине минувшей осенью. По меньшей мере, три других танка были повреждены с момента их введения на передовую в начале этого года", — отметили в издании.

Согласно информации Oryx, не менее 30 единиц немецких танков Leopard также были уничтожены в Украине. Тем не менее, танк Abrams считается одним из самых мощных в мире.

"То, что его легче уничтожить беспилотниками, чем некоторые чиновники и эксперты изначально предполагали, показывает, что еще один способ конфликта в Украине меняет саму природу современной войны", — утверждает военный эксперт.

Танки, несмотря на свою броню, имеют уязвимые места, особенно на крыше, в задней части двигателя и в промежутке между корпусом и башней. Ранее против танков использовали мины, самодельные взрывные устройства, гранатометы и противотанковые ракеты, эффективные поражении танков сверху. В начале войны в Украине эти средства имели успех в 90% случаев.

Современные дроны, которые используются против танков в Украине, еще точнее и могут целиться в наиболее уязвимые части танков. В некоторых случаях дроны FPV использовали для добивания уже поврежденных танков, чтобы исключить их эвакуацию и ремонт.

"В зависимости от размера и технологической сложности беспилотники могут стоить всего 500 долларов — незначительная сумма для уничтожения танка Abrams стоимостью 10 миллионов долларов", — отмечает NYT.

Напомним, что в ССО показали, как поразили российский танк Т-90 на Донецком направлении.

Ранее мы писали, что операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

россия
США
беспилотники
Украина
танки
дроны

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