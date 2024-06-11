Удары ВСУ по России снизили ее безопасную территорию на 16%

Украинские военные наносят удары по позициям оккупантов. Фото: Армия Информ

Разрешение Украине бить американским оружием по территории РФ позволило уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора. Тем не менее, украинские силы все еще ограничены в ударах по территории России.

Об этом сообщили в Институте по изучению войны (ISW).

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Сокращение площади безопасного пространства в России

Ограниченное изменение политики президента США Джо Байдена по использованию предоставленного американского оружия против военных целей в России привело к сокращению площади безопасного пространства в РФ на 16 процентов. Украинские силы могут наносить удары по всем законным российским военным целям в радиусе соответствующего разрешения Вашингтона.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России, а Вашингтон запрещает Украине использовать ATACMS где угодно в России" , — говорится в сообщении.

Высокопоставленные американские чиновники говорят о способности Украины нанести удар по России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но с ограниченным радиусом удара вдоль границы с Харьковской областью.

Они также предполагают, что Украине могут запретить наносить удары по российским военным объектам дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, все еще находящихся в зоне действия управляемых реактивных снарядов.

Заявления официальных лиц США также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в нанесении ударов по российским военным целям, не принимающим активного участия в наземных атаках и ударах по Украине.

Напомним, украинские вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.

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