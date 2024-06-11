Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ потеряла 16 процентов "неприкосновенной площади" после разрешения США бить по ее территории — ISW arrow

РФ потеряла 16 процентов "неприкосновенной площади" после разрешения США бить по ее территории — ISW

11 июня 2024 07:51
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удары ВСУ по России снизили ее безопасную территорию на 16%
Украинские военные наносят удары по позициям оккупантов. Фото: Армия Информ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Разрешение Украине бить американским оружием по территории РФ позволило уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора. Тем не менее, украинские силы все еще ограничены в ударах по территории России.

Об этом сообщили в Институте по изучению войны (ISW).

Читайте также:

Сокращение площади безопасного пространства в России

Ограниченное изменение политики президента США Джо Байдена по использованию предоставленного американского оружия против военных целей в России привело к сокращению площади безопасного пространства в РФ на 16 процентов. Украинские силы могут наносить удары по всем законным российским военным целям в радиусе соответствующего разрешения Вашингтона.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России, а Вашингтон запрещает Украине использовать ATACMS где угодно в России" , — говорится в сообщении.

Высокопоставленные американские чиновники говорят о способности Украины нанести удар по России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но с ограниченным радиусом удара вдоль границы с Харьковской областью.

Они также предполагают, что Украине могут запретить наносить удары по российским военным объектам дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, все еще находящихся в зоне действия управляемых реактивных снарядов.

Заявления официальных лиц США также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в нанесении ударов по российским военным целям, не принимающим активного участия в наземных атаках и ударах по Украине.

Напомним, украинские вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.

Также мы писали, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал российский корабль у порта Ейск Азовского моря.

война в Украине
США
оружие
Россия
Харьковская область
ВСУ
ISW
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня