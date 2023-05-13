ЗСУ просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута, — Міноборони
В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація продовжує динамічно розвиватися. Українським військовим вдалося просунутися.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Ситуація в Бахмуті
"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Конкретних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", — наголосила Маляр.
За її словами, українські бійці знищують ворогів та вже чимало окупантів взяли у полон.
Маляр наголосила, що у міста Бахмут ситуація складніша.
"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", — зазначила Маляр.
Ліквідація окупантів у Бахмуті
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив, що українські військові ліквідували трьох полковників у селі Кліщіївка, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від Бахмута, а саме:
- заступника командувача 2АК з МПЗ полковника "Т";
- командира 4 ОМСбр полковника "М";
- начальника штабу 4 ОМСбр полковника "М".
За словами військового, також був поранений заступник командира 4 ОМСбр полковник "Я".
"Санітарні та безповоротні втрати особового складу — до 20 чоловік. Озброєння та військової техніки уточнюється", — розповів Штефан.
Нагадаємо, триває 444 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Найзапекліші бої наразі ведуться на Донеччині. Водночас ЗСУ ведуть наступальні операції у місті Бахмут.
Також ми писали, що Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.
Додамо, Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.