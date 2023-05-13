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ЗСУ просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута, — Міноборони

13 травня 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута, — Міноборони
Український захисник поряд з військовою технікою під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація продовжує динамічно розвиватися. Українським військовим вдалося просунутися.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація в Бахмуті

"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Конкретних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", — наголосила Маляр.

За її словами, українські бійці знищують ворогів та вже чимало окупантів взяли у полон. 

Маляр наголосила, що у міста Бахмут ситуація складніша.

"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", — зазначила Маляр.

Ліквідація окупантів у Бахмуті

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив, що українські військові ліквідували трьох полковників у селі Кліщіївка, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від  Бахмута, а саме:

  • заступника командувача 2АК з МПЗ полковника "Т";
  • командира 4 ОМСбр полковника "М";
  • начальника штабу 4 ОМСбр полковника "М".

За словами військового, також був поранений заступник командира 4 ОМСбр полковник "Я".

"Санітарні та безповоротні втрати особового складу — до 20 чоловік. Озброєння та військової техніки уточнюється", — розповів Штефан.

Нагадаємо, триває 444 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Найзапекліші бої наразі ведуться на Донеччині. Водночас ЗСУ ведуть наступальні операції у місті Бахмут. 

Також ми писали, що Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Додамо, Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

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