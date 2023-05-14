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Россия потеряла двух полковников под Бахмутом, — СМИ

14 мая 2023 15:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Россия потеряла двух полковников под Бахмутом, — СМИ
Россияне жалуются, что потеряли двух полковников под Бахмутом. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В России жалуются на гибель двух полковников. Отмечается, что украинские военные "ликвидировали" их под бои в окрестностях Бахмута.

Об этом пишут росСМИ.

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Речь идет о командире 4-й мотострелковой бригады Вячеславе Макарове и замкомандире армейского корпуса по военно-политической работе Евгения Бровко.

"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отбиты. Военнослужащими бригады уничтожены три танка, четыре боевых машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ", — заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."

Также он сообщил о гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, руководившего действиями личного состава.

"Во время боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", — сказал Конашенков.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

Также Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали фото разрушенного, но несокрушимого Бахмута. На снимках видны скелеты поврежденных домов и туман в смеси с дымом от снарядов.

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