Росія втратила половину своїх десантників на війні в Україні, — розвідка Британії

Російські десантники. Фото: Міноборони РФ

Росія втратила щонайменше половину своїх десантників, які минулого року воювали проти України. Йдеться про близько 15 тисяч військових.

Про це повідомляє британська розвідка.

Читайте також:

Втрати РФ на війні в Україні

У розвідці Британії зазначили, що щорічне святкування Дня Повітряно-десантних військ Росії 2 серпня було затьмарене несанкціонованим розголошенням масштабів втрат, яких зазнали елітні війська в Україні.

У зверненні головнокомандувач десантних військ РФ Михайло Теплінський заявив, що 8500 десантників були поранені, однак з часом повернулися до виконання службових обов'язків або взагалі відмовилися залишати лінію фронту. За словами аналітиків, відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ.

Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено на війні в Україні.

"Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", — повідомляє розвідка.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують втрачати велику кількість своєї військової техніки.

Також ми писали, що російські військовослужбовці скаржаться на значні втрати на фронті в Україні, а також на погане ставлення до них з боку командування. Непоодинокими також є випадки втечі з поля бою.